الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها

مقطع الفيديو “المزعج”، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ “أمي” بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.