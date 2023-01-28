الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها

كشفت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مساء الجمعة، عن شريط فيديو يُظهر مقتل تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، على يد 5 من أفراد الشرطة.
مقطع الفيديو “المزعج”، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ “أمي” بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.
صحيفة: الشرطة الأمريكية تعاني نقصا في الأفراد
25 ديسمبر 2022, 19:30 GMT
وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.
ووجهت، يوم الخميس، لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز، الذي توفى متأثرا بجراحه في 10 يناير/كانون الثاني.
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