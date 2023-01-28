إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا

انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلاً في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو – سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفقد زمام السيطرة على البلاد
أمس, 20:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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