الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإسرائيل بعد هجوم القدس

قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي أدان الهجوم الدامي في القدس الشرقية الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

بروكسل – سبوتنيك . وقال فارهيلي عبر “تويتر”، يوم الجمعة: “ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم ضد المصلين في القدس، خاصة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة”.

الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم القدس

وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك تفسير للإرهاب. أعمق تعازي للعائلات. نحن نقف إلى جانب إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.

وقال الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.

ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.