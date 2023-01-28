البيت الأبيض يؤكد أن ماسك قد التقى بمسؤولي إدارة بايدن بشأن قانون خفض التضخم

التقى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” مع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جون بوديستا ومنسق البنية التحتية ميتش لاندريو لمناقشة كيفية عمل الشركة مع إدارة بايدن لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير صناعة المركبات الأمريكية الكهربائية.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “أستطيع أن أؤكد أن ميتش لاندريو وكذلك جون بوديستا التقيا مع إيلون ماسك لمناقشة التعليم وكيف يمكن لقانون البنية التحتية للحزبين وقانون خفض التضخم أن يطور السيارات الكهربائية ويزيد إنتاجها على نطاق أوسع”.

وهذا الشهر، أصبح الأفراد في الولايات المتحدة الذين يمتلكون سيارات “تسلا” مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، الذي تم إقراره في أغسطس/آب 2022.