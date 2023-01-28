سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار

وتابع غاغين بالقول: “نحن الآن نسيطر على الأكواخ الصيفية المجاورة مباشرة للمدينة، وهناك معركة مستمرة هناك”، مضيفاً أن الهجوم على أوغليدار معقد بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية بالقياس مع مناجم الملح في سوليدار والأبراج المحصنة في آزوفستال في ماريوبول.

وفقًا له، هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي، موضحاً أن كل أفراد العدو هناك متفرقين على مجموعات، أي ممثلين عن وحدات مختلفة، وغالبًا لا يكون هناك اتصال ونوع من التفاعل بينهم، وهو ما يصب في مصلحة القوات الروسية من حيث المبدأ.