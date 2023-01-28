سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك ضارية بالقرب من مدينة أوغليدار.
وقال غاغين لوكالة “سبوتنيك”: هناك قتال عنيف جار بالقرب من أوغليدار، حيث تمركزت قواتنا في شرق وجنوب شرق ضواحي المدينة”.
وتابع غاغين بالقول: “نحن الآن نسيطر على الأكواخ الصيفية المجاورة مباشرة للمدينة، وهناك معركة مستمرة هناك”، مضيفاً أن الهجوم على أوغليدار معقد بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية بالقياس مع مناجم الملح في سوليدار والأبراج المحصنة في آزوفستال في ماريوبول.
وفقًا له، هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي، موضحاً أن كل أفراد العدو هناك متفرقين على مجموعات، أي ممثلين عن وحدات مختلفة، وغالبًا لا يكون هناك اتصال ونوع من التفاعل بينهم، وهو ما يصب في مصلحة القوات الروسية من حيث المبدأ.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:12 GMT
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك