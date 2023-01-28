البيت الأبيض: مراجعة العلاقات مع السعودية لا تعني قطعها

أكد البيت الأبيض، أن “مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية لا تهدف إلى قطعها”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات له، إن “الأمر يتعلق بمراجعة العلاقات للتأكد من أنها تصب في مصلحتنا لكنه لا يتعلق بقطعها”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قال إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعودية ردا على قرار “أوبك +” خفض إنتاج النفط.

أمريكا تبدي اختلافها مع السعودية حول الجدوى الاقتصادية لقرار “أوبك +” الأخير

يأتي ذلك بعدما قررت مجموعة من المشرعين الأمريكيين تقديم مشروع قانون يفرض إخراج القوات الأمريكية من السعودية والإمارات ردا على قرار خفض إنتاج النفط.

جاء ذلك ردا على موافقة مجموعة “أوبك+” التي تقودها السعودية، على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

وعقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق “أوبك +”، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.

وقال بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة “أوبك+” التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.