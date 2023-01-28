الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز “ميغ-29” فوق سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: “أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة كراسنارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة “ميغ-29″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو”.

وأضاف البيان: “في سياق العمليات الهجومية الناجحة، سيطرت وحدات مجموعة القوات الجنوبية على خطوط ومواقع أكثر أهمية في اتجاه دونيتسك. وتم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير عربة قتال مشاة ومركبتين ومنظومة غراد (MLRS) ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “بيون” ومدافع هاوتزر (Giacint-B) ومدفعين (MSTA-B) ونظام مدفعية “إم-777″ أمريكي الصنع ورادار مضاد للبطارية (AN / TPQ-37) أمريكي الصنع”.

وأشارت الدفاع الروسية في البيان إلى أنه “في اتجاه كوبيانسك، أدت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات “الغربية” إلى إلحاق الهزيمة بتجمعات القوى العاملة والمعدات للواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا بمقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 25 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مدرعة وشاحنتين بيك أب ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ونظام مدفعية أمريكي الصنع من نوع إم -777″.

في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن “الضربات التي نفذتها طائرات العمليات والتكتيكات والجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات “المركزية” ألحقت الهزيمة بوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الخامس والعشرين المحمول جواً واللواء الخامس والتسعين المحمول جواً الأوكراني في مناطق فيشنيفوي في خاركوف ويامبلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وقالت الوزارة إن “خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة ومدرعتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز “إم-777”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد “الناتو” على الجبهة الأوكرانية