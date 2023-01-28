الحكومة الروسية توافق على التعديلات الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا

وافقت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على مشروع قانون دستوري يقضي بتعديل بعض المواد المرتبطة بعلم ونشيد البلاد.

ونشر الموقع الرسمي للحكومة الروسية وثيقة جاء فيها: “وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الدستوري الاتحادي، الذي يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون الدستوري بشأن علم دولة روسيا”.

كما يشمل التعديل المادتين 3 و7 من القانون الدستوري المرتبط بنشيد الدولة الرسمي لروسيا

وافقت الحكومة على تغييرات في القوانين الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا ، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. “قرار الحكومة: الموافقة على مشروع القانون الدستوري الاتحادي” بشأن تعديلات المادة 3 من القانون الدستوري الاتحادي “بشأن علم دولة روسيا الاتحادية” والمادتين 3 و7 من القانون الدستوري الاتحادي على نشيد الدولة لروسيا.