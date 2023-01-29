الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد أوكرانيا بأسلحة الناتو… قتلى إسرائيليون بعمليتي إطلاق نار في القدس

أكدت وزارة الدفاع الروسية تعطيل نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهات، والتي من ضمنها الأسلحة الغربية التابعة لحلف الناتو، نظرا للضربة التي تعرضت لها خطوط إمداد القوات الأوكرانية.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت جميع الأهداف، من خلال ضربة صاروخية واسعة وبأسلحة دقيقة بعيدة المدى، على منشآت نظم الطاقة التي كفلت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا. ونتيجة الضربة، تعطل نقل الأسلحة والذخائر إلى مناطق القتال، كما تعطل عمل مرافق إنتاج المؤسسات الخاصة بإصلاح وترميم المعدات العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.

يقول العميد علي مقصود، الخبير العسكري، إنه عندما يتم الحديث عن تدمير خطوط الإمداد فهذا يعد تجسيدا للقرار الروسي بتدمير الأسلحة الغربية حتى قبل أن تصل إلى أوكرانيا، وقبلها تقدم القوات الروسية على الجبهة يؤكد قدرة روسيا على تحطيم كل هذه المقدرات الأوكرانية والغربية.

وأضاف أن أي أسلحة أخرى يمد بها الغرب أوكرانيا لا فائدة منها، ولا قدرة لكل هذه الأسلحة أمام نظيراتها الروسية، فالدبابات الروسية المعدلة تستطيع مواجهة الدبابات الألمانية والأمريكية والبريطانية.

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فيكتور أوربان يحذر الغرب من المشاكل التي ستنتج عن نجاح روسيا في أوكرانيا

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الدول الغربية من مغبة استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح، في ظل تقدم القوات الروسية في العملية العسكرية.

وقال أوربان، إن النجاح الروسي في أوكرانيا، سيجعل دول الناتو تواجه مشاكل، لافتا إلى ان ذلك سيؤدي إلى التفكير العميق حول كيفية الرد، وإرسال جيوشها إلى أوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء المجري، خلال اجتماع في مؤتمر إعلامي دولي، أن الغرب في حالة حرب مع روسيا، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك كل يوم، وذلك من خلال إرسال المزيد من أنظمة السلاح المختلفة، مما يجعل خطر المواجهة يتزايد.

وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رائد المصري، إن التحذير واضح في ظل زخم المعركة ووضعها اليوم، وتوجيه المعركة نحو مرحلة ومواجهة جديدة بدأ فيها الغرب مع روسيا، عبر زيادة الدعم والحديث عن الدبابات.

وأوضح أن هذه المواجهة لها حساباتها على المستويات العسكرية والميدانية والروسية، لهذا جاءت التحذيرات بسبب المخاوف على المستقبل الاقتصادي والأمني والسياسي لأوروبا.

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قتلى وجرحي إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار بالقدس.. وحكومة نتنياهو تتوعد بالرد

قتل ما لا يقل عن ثمانية إسرائيليين وأصيب أكثر من عشرة أشخاص نتيجة عملية نوعية قام بها شاب فلسطيني أمام كنيس يهودي في منطقة النبي يعقوب شمالي القدس.

وقال الإعلام العبري إن منفذ العملية من حي الطور بمدينة القدس، وأطلق الرصاص على تجمع إسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد من شن الجيش الإسرائيلي حملة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين.

وفي حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، أفادت مصادر باستهداف شخصين في عملية إطلاق نار، وصفت حالتهما بالخطيرة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أشرف العجرمي، إن السياسات الإسرائيلية وخاصة عمليات القتل شبه اليومي بحق الشعب الفلسطيني وبرنامج اليمين الإسرائيلي المتشدد لاسيما القدس والاستيطان كل ذلك استفز الفلسطينيين ودفعهم إلى الرد.

وأضاف أن ما يحدث يخلق ظروفا غاية في التعقيد لدى الشارع الفلسطيني مشوبة بكثير من الإحباط واليأس من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، على أرضية من المعايير المرجعية، وهذه العمليات غالبا ارتجالية ولكنها تعبر عن الغضب الفلسطيني من كل المنظومة السياسية القائمة وبالذات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وهي موجة جديدة ربما تتبعها موجات أخرى من العمليات.

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اجتماع عربي دولي في باريس لبحث تطورات الأوضاع في لبنان

تجتمع دول عربية وأوروبية في باريس لبحث تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، وذلك بعد أن وصلت إلى طريق مسدود نتيجة الشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي الأصعب.

وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة “سبوتنيك”، أن الاجتماع الدولي العربي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، في السادس من فبراير المقبل، على مستوى مدراء الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية بجامعة باريس، طارق وهبي، إن لبنان هو مقر لعدد من القوى المتصارعة عربيا وإقليميا ودوليا، واجتماع باريس قد يفيد من ناحية أن القوى المتصارعة ربما تفق على موضوعات تفيد لبنان وتفيد هذه الأطراف.

ولفت إلى أن الاجتماع إذا تم بإرادة حقيقية لإنقاذ لبنان فسيكون مفيدا، والفرنسيون تحديدا يعرفون جيدا السياسة اللبنانية، لكنهم دخلوا في متاهات مؤخرا ولم يستطيعوا إعاد اللحمة ومسار البناء في لبنان، لكن رغم أهمية هذه الاجتماعات فللأسف نتائجها لا تأتي فورية.

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هجوم مسلح في ‏سفارة أذربيجان في طهران.. والرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل

أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في ‏سفارة أذربيجان في طهران

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين.

ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لعدم السماح لأعداء إيران وأذربيجان باستغلال الحادث، مشددا على أهمية التعاون الأمني بين البلدين.

فيما وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم على سفارة بلاده في إيران، بأنه “عمل إرهابي”، مطالبا بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه “إرهابي”.

وقال الكاتب الصحفي، شيخعلي علييف، إن الملابسات لا تدل على أنها جريمة عابرة أو عملية فردية، ولكن المسلح الذي نفذ الهجوم يبدو من خلال الفيديو أنه يتقن استخدام السلاح، وقد حاول عدة مرات الدخول إلى مبنى السفارة وهدفه الرئيسي قتل أكثر من شخص من موظفي السفارة، لكننا رأينا أيضا شرطي الحراسة لم يقم بمنع هذا الشخص ولم يكترث.