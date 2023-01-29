الخارجية اليمنية تتهم "أنصار الله" بالتهرب من الالتزامات لإحلال السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، جماعة “أنصار الله”، اليوم السبت، بـ “التعنت” وعدم الوفاء بالالتزامات، معتبرا ذلك العائق الوحيد أمام تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع المستمر فيه منذ 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن “الحكومة اليمنية ملتزمة بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل بما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنها الحوثيون”.

وأضاف أن “العائق الوحيد أمام إحلال السلام في اليمن هو تعنت الحوثيين وتهربهم من الالتزامات التي يتطلبها السلام الشامل والعادل”.

وحذر وزير الخارجية اليمني، من “أن ارتباط الحوثيين بالنظام الإيراني لا يهدد فقط الاستقرار في اليمن ولكنه يمثل تهديداً يمتد لكافة دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين”. على حد قوله.

“أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني، وبما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات التي تسبب بها تصعيد الحوثيين”. أحمد عوض ابن مبارك وزير الخارجية اليمني

ورأى وزير خارجية اليمن أن “دعم الحكومة سينعكس بشكل إيجابي على تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وسيساهم في تخفيف حدة الآثار الإنسانية والمعيشية التي يواجهونها”.

من جانبه، قال فاجن، إن “السفارة تولي أهمية خاصة لدعم العمل الإنساني وكذلك دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مجدداً “موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن”.

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