انطلاق تظاهرات حاشدة وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو… فيديو

بدأ آلاف الإسرائيليين في التجمع بمدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجا على سياسة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سميا خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب”.

أفادت قناة “كان” الرسمية بأن تظاهرة في ساحة “هبيما” وسط المدينة، وأخرى بشارع “كابلان” بدأتا بدقيقة حداد على ضحايا إطلاق نار نفذه فلسطيني مساء أمس الجمعة، في مستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.

המחאה בכיכר הבימה בתל אביב נפתחה בדקת דומייה לזכר הנרצחים בפיגוע בירושלים אמש @shelleytap pic.twitter.com/3Ps7Swv5SU — כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023

وتجمع آلاف المحتجين في مدن إسرائيلية مختلفة بما في ذلك القدس وحيفا (شمالا) وبئر السبع (جنوبا) ورحوفوت وموديعين (وسطا)، احتجاجا على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني الإسرائيلي.

من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد خلال تظاهرة في القدس: “جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة”.

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وأضاف “على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديمقراطية الإسرائيلية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتظاهرة الليلة، هي الرابعة على التوالي التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية بشكل أسبوعي، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي عرضها ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة، والحد بشكل غير مسبوق من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).