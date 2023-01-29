العراق يدين اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين وقتله 9 فلسطينيين

أدان العراق، مساء اليوم السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وقتلها 9 مواطنين هناك.

واقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، مخيم جنين وقتلت 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة.

وصرحت الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع): “ندين اقتحام الإحتلال الصهيونيّ لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين”.

ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 9 قتلى

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف “الوزارة تؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقف الهجمات العدائية على الآمنين فيها”.

وأضاف “نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، التي كانت ولا تزال قضية مُحورية”.