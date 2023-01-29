زلزال قوي يضرب غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن “الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)”.

وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی: دمای هوای شهرستان خوی پایین است و بارش برف از دو ساعت پیش آغاز شده، احتمالاً تعداد مصدومان زلزله زیاد خواهد بود اما تاکنون گزارش فوتی نداشته‌ایم. pic.twitter.com/RkEfytCC32 — باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) January 28, 2023

ومن جانبها، نقلت وكالة “نادي المراسلين الشباب” للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن “حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا”، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.