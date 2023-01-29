الدفاع الإيرانية: التصدي لهجوم فاشل بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان

قالت وزارة الدفاع الإيرانية، ليل السبت/الأحد، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن “الهجوم الفاشل” لم ينجم عنه أي إصابات بشرية. فيما ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع العسكري، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأكدت الدفاع الإيرانية أن الهجوم لم يعطل عمل المنشأة ولم يلحق أضرارا بمعداتها.

وذكرت الوزارة:”وزارة الدفاع تطمئن الشعب الإيراني بأنها ستستمر في إجراءات إنتاج القوة والأمن بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الإجراءات العمياء للأعداء أي تأثير على استمرار تقدم البلاد”.

انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران

كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت في وقت سابق السبت، عن وقوع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران.

ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الانفجار هو في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.

وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويرجع المسؤولون فيها السبب لأعطال فنية أو لهجمات دول معادية لإيران.

ومنعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، إيران من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة تسليحية.