إيران… ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال خوي إلى 7 قتلى وإصابة أكثر من 440 آخرين

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي شمال غربي إيران والمنطقة المحيطة بها إلى 7 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصا آخرين.

وأعلنت طهران أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومترات، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.

وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية.

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ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.