ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

موسكو – سبوتنيك. وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه “متحمس للفوز”.

وقال ترامب، إن الرئيس الحالي “وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين”.

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