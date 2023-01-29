انفجار في منشأة لإنتاج زيت المحركات في آذرشهر الإيرانية… فيديو

وقع انفجار تلاه حريق في مصنع لإنتاج زيت المحركات في مدينة آذرشهر في شمال غرب إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء “فارس”، يوم السبت.

النيران اشتعلت جراء الانفجار في الخزانات التي تحتوي على زيت المحرك، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بشرق أذربيجان، محمد باقر حنبر، إن 25 عربة إطفاء عملت على مكافحة الحريق في مصنع إنتاج زيت المحركات في بلدة السليمي، وإن رجل إطفاء أصيب جراء شدة الحريق، وفقا لوكالة “فارس”.

يأتي ذلك في يوم حافل شهدته إيران، حيث وقع انفجار في مصنع عسكري بأصفهان، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، إنه ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.

الدفاع الإيرانية: التصدي لهجوم فاشل بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان