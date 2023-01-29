صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مقاطعة خيرسون.

ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

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