صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من مقاطعة خيرسون.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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