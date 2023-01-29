قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان

ضبطت قوات الأمن الباكستانية شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.

وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين:

إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين.

ونفذت العمليات في أعقاب تفجير انتحاري في نقطة تفتيش في محلة جمرود بمنطقة خيبر في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد في 19 يناير/ كانون الثاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.

وأعلنت حركة “تحريك طالبان باكستان” المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي أعقاب الهجوم، بدأت قوات الأمن عملية لتعقب الجناة والميسرين.

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وأفادت التقارير بأن “التكنولوجيا الحديثة والسياج الجغرافي وتسجيلات كاميرات المراقبة كشفت أن إرهابيا من الحركة يدعى عمر متورط في الهجوم الانتحاري”، وفقا لوكالة “شينخوا”

وخلال عملية مستندة إلى معلومات مخابراتية في 23 يناير، ألقت قوات الأمن القبض على إرهابيين اثنين أعطيا معلومات للقوات للقيام بعمليتين أخريين يوم الجمعة، ما أدى إلى اعتقال أربعة انتحاريين.