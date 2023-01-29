أوكرانيا تقول إن مفاوضاتها للحصول على صواريخ بعيدة المدى تسير بخطى متسارعة

أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، أن محادثات عاجلة تجرى بين كييف وحلفائها، بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى.

موسكو – سبوتنيك. وقال بودولياك لشبكة “فريدوم” التلفزيونية الأوكرانية، “لتقليص (تأثير) السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم”.

ولمح إلى أن القوات الأوكرانية تريد قصف جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. مضيفا أنه “يوجد في شبه جزيرة القرم أكثر من 100 مستودع مدفعية”، حسب زعمه.

وأضاف “لذلك فإن المفاوضات أولا جارية بالفعل. وثانيا تمضي بخطى متسارعة”.

وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.

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ووصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية “باتريوت” فلاديمير زيلينسكي بـ”المجنون”، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.