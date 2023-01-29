ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس البارد والفيضانات في أفغانستان إلى 170 قتيلا

وأضاف أنه “وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية، فإن هناك أمطارا تهطل في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد، كما تم حظر النقل في عدة مناطق”.

وتشهد أفغانستان منذ نحو 20 يوما موجة برد شديدة وطقس سيئ وفيضانات في بعض المناطق ما تسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية.

يذكر أن أفغانستان، المحاطة باليابسة من كافة الجهات، تقع ضمن الإقليم المناخي القاري الذي يتصف بالبرد القارص شتاء والحرارة المعتدلة صيفاً.

وأدى الطقس السيئ إلى تفاقم مشكلات الفقر الناجمة عن عقود من الحرب، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية وتجميد الأصول في الخارج بعد سيطرة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] على الحكم في آب/ أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.