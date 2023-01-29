الخارجية الفلسطينية تتهم الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات جماعية على المقدسيين تنتهك القانون الدولي

ونشرت الوزارة بيانا حول قرارات اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر أمس السبت، والذي شهد التأكيد على استهداف أسر ومنازل الفلسطينيين في القدس الذين ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين، ودانت تلك القرارات واعتبرتها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين”.

وتابع بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: “تحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا”.