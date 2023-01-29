فولودين يكشف موعد اتخاذ الإجراءات الانتقامية ردا على فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية

كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا ستتخذ اجراءات رد انتقامية على قيام الدول الغربية بوضع سقف لأسعار الطاقة الروسية.
وقال فولودين على صفحة الدوما الرسمية على منصة “تلغرام”: “لقد تم بناء رفاهية الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية الرخيصة بالنسبة لهم كانت أوقات الاستقرار والنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار في الماضي وسيدفع مواطنوهم العاديون ثمن سياسة المغامرة التي ينتهجها رؤساء الدول الأوروبية”.
وأضاف فولودين “الحظر المفروض على إمدادات النفط للأفراد والكيانات القانونية الأجنبية، إذا نص العقد على استخدام آلية تحديد الأسعار سيدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير”.
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