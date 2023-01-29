عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته… فيديو

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “سما”، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 115 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/mf4UppQwVe — Hadarat Media (@HadaratMedia) January 29, 2023

وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.