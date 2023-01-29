بلينكن يصل إلى مصر في مستهل جولة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى مصر في مستهل جولة بالشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخطط بلينكن الذي سيزور يومي الاثنين والثلاثاء، القدس ورام الله، منذ فترة طويلة لرحلته التي يعتزم أن يرى فيها الحكومة اليمينية الجديدة.

الخارجية الأمريكية: بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية

لكن الرحلة أخذت طابعا ملحا جديدا بعد اندلاع “أسوأ أعمال العنف منذ سنوات” في فلسطين، بحسب “فرانس برس”.

وسوف يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويدعو “على نطاق واسع لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات”، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل.

من المرجح أن يكون موضوع العنف جزءا من المحادثات بين بلينكن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تلعب بلاده دورا تقليديا كوسيط في الشرق الأوسط الأمر الذي ساعده على البقاء كشريك أساسي للولايات المتحدة.

وتسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلاءه أسطح المنازل في المخيم، في اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق “ألموغ” جنوبي مدينة أريحا.