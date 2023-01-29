السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، قضايا الحدود المشتركة بين البلدين.

جاء هذا خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا، اليوم الأحد، حسبما ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني.

إعلام: البرهان ينسحب من الوساطة بين الجهات المدنية التي تسعى لتوقيع اتفاق إطاري في السودان

وقال البيان إن رئيس مجلس السيادة السوداني ناقش خلال الاجتماع مع ديبي”آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي”.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وتنتشر قوات من البلدين في نحو 20 موقعا حدوديا بين السودان وتشاد.

وفي عام 2009 وقع السودان وتشاد اتفاق أمني لنشر قوة مشتركة لتأمين الحدود المشتركة