مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لجسر في مدينة مليتوبول بصواريخ “هيمارس” الأمريكية.

وقال روغوف على صفحته الخاصة على “تلغرام”: “في المجموع أصيب تسعة مدنيين، في الوقت الحالي قتل شخصان وجرح سبعة، المعلومات قيد التحديث”.

وقال روغوف في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز “هيمارس” على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.

وأضاف روغوف: “حدث ذلك عند الساعة 12:30 ظهرا في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيرا إلى أن “الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سلطات زابوروجيه: قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية جسر في مليتوبول بصواريخ “هيمارس”