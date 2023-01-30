أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، إذا لم ترتكب نفس “أخطاء السويد”، لافتا إلى أنه على ستوكهولم، تسليم أنقرة 120 عنصرا مطلوبا للموافقة على انضمامها للحلف.

أنطاكيا– سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات لقناة “تي آر تي” الرسمية التركية، اليوم الأحد إن “أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد”.

وأضاف أردوغان أنه “سلمنا السويد قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو”، وتابع “قد نتخذ قرار مختلف بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو قد يصدم هذا القرار السويد”.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.

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وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة الماضي: “نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة”.

وتابع: “الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.