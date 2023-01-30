أردوغان: لن نستجيب لمطالب بعض الدول إعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم التهديدات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تستجيب لمطالب بعض الدول بإعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم مواجهتها تهديدات في ذلك الشأن.

وقال أردوغان خلال تصريحات لقناة “تي آر تي” الرسمية التركية، اليوم الأحد، “تعرضنا لتهديدات بسبب شرائنا منظومة “إس – 400″ من روسيا وطالبتنا بعض الدول بإعادتها، ولكن نحن اشترينا المنظومة ولن نعيدها”.

وتسبب قرار توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية بأزمة في العلاقات التركية – الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة، مقابل بيعها منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي الصاروخي.

وهددت واشنطن أنقرة بتأخير، أو حتى إلغاء، بيع أحدث مقاتلات “إف 35” المتطورة لها؛ فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وبسبب إصرار تركيا على صفقة إس-400، قررت واشنطن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس “إف-35”.

تركيا: صفقة أنظمة “إس-400” الروسية مستمرة حسب الاتفاق الأصلي