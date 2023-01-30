زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض (40.03 شمالا) وخط طول (82.43 شرقا).
وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.
ولم يتم الإبلاغ عن خسائر مادية أو بشرية بعد.
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
22 أكتوبر 2022, 06:57 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، ما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عاما، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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