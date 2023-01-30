زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب مقاطعة شينجيانغ بالصين

وفي الـ5 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، ما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عاما، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.