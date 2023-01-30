مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح بشمال وسط المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم بالرصاص بولاية زاكاتيكاس في شمال وسط البلاد، التي تسيطر عليها عصابات المخدرات.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان، أن رجالا مسلحين فتحوا النار في ملهى ليلي، ليلة الجمعة-السبت، في مدينة خيريز وسط زاكاتيكاس، ما أدى إلى مصرع ستة أشخاص على الفور بينما فارق اثنان الحياة متأثرين بجروحهما في المستشفى.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن الضحايا من زبائن وعمال الملهى الليلي، مشيرا إلى أن المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.

وأكد المدعي العام فتح تحقيق لتحديد الجهات المتورطة في هذا الحادث، الذي يضاف إلى سلسلة حوادث تعرفها الولاية بسبب تفشي عصابات الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

ودفعت أعمال العنف في ولاية زاكاتيكاس المئات إلى النزوح في العام الماضي، ولا تزال العصابات الإجرامية تسيطر على أنحاء واسعة من المدنية ومدن مكسيكية أخرى.

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ومنذ أن أطلقت البلاد حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات في العام 2006 قُتل أكثر من 340 ألف شخص وفقد أثر مائة ألف آخرين.