ريابكوف يقول إن الولايات المتحدة هي "المستفيد الرئيسي" من الأزمة الأوكرانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.

وأضاف ريابكوف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها”.

وأشار إلى أن “واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية”.

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها “للتخلص منها” إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.

وحذر ريابكوف من أن هذه “اللعبة الساخرة” “ستنتهي بشكل سيئ” بالنسبة للمتورطين.

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.