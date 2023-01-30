المتحدث باسم البنتاغون ينفي ضلوع الولايات المتحدة في "هجوم المسيرات" على إيران

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة ” رويترز” صرح المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال باتريك رايدر ، بأن” الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل”.

وكانت وكالة “إرنا” أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز “كوادكوبتر” مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتها.