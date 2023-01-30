كييف ترسل تعزيزات عسكرية إلى ضواحي أرتيوموفسك

كشف كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الاثنين، أن نظام كييف يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة شاسوف يار الواقعة في ضواحي مدينة أرتيوموفسك.

وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”: “في بلدة شاسوف يار لوحظت تعزيزات للمواقع الأوكرانية وتعمل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة”. وأضاف قائلا: “تقوم القوات الأوكرانية بتوزيع نقاط إطلاق النار وتنصب أيضًا حقول ألغام”. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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