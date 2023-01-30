ريابكوف: روسيا ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى.

وقال ريابكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “ستواصل روسيا والولايات المتحدة المفاوضات حول تبادل الأسرى، لكن من غير المرجح أن تكون هناك خيارات واقعية للتبادل وفقًا لصيغة “الكل مقابل الكل”.

وتابع ريابكوف بالقول: “عملية تبادل الأسرى هي مسألة حساسة للغاية تؤثر بشكل مباشر على مصير الأشخاص وهذا أمر مفهوم، لأننا نتحدث عن أولئك الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بسبب إجراءات محددة للغاية، على سبيل المثال، بتهم التجسس وتهريب المخدرات، وإذا كنا نتحدث عن مواطني روسيا في الولايات المتحدة فهم محتجزون لأسباب سياسية أو قضايا جنائية ملفقة عمدا”.

وأضاف ريابكوف: “سأكون صريحا موضوع حساس مثل تبادل الأسرى يجب أن يستمر بصمت ولا ينبغي طرحه علنا بشكل عام حيث تظهر التجربة أنه من الواضح أن هذا لا يساهم في تحقيق نتائج ملموسة”.