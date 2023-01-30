ريابكوف: سنواجه نهج السياسة الأمريكية بكل الوسائل

وأضاف ريابكوف قائلا “وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب خط واشنطن المناهض لروسيا، والذي ظل يتصاعد عاما بعد عام وشهرا بعد شهر على مدى السنوات الماضية والوضع الأمني ​​برمته، بما في ذلك الحد من التسلح، أصبح خطيرا”.