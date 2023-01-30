ريابكوف: سنواجه نهج السياسة الأمريكية بكل الوسائل

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو ستواجه النهج السياسة الأمريكية المتمثلة بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بكل الوسائل المتاحة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “عمليا في جميع المواضيع التي يمكن تصورها من وجهة نظر الحوار مع الولايات المتحدة الوضع الآن مسدود”.
وأضاف ريابكوف قائلا “وصلت علاقاتنا إلى هذا الطريق المسدود بسبب خط واشنطن المناهض لروسيا، والذي ظل يتصاعد عاما بعد عام وشهرا بعد شهر على مدى السنوات الماضية والوضع الأمني برمته، بما في ذلك الحد من التسلح، أصبح خطيرا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين: أمريكا هي “القوة الدافعة” للأزمة الأوكرانية
08:02 GMT
وتابع ريابكوف “نهج الولايات المتحدة المتبع يقضي بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، مشدداً على أن روسيا سوف تعارض ذلك “بأشد الطرق وبكل الوسائل المتاحة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك