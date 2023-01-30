بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
بدء جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية #سامح_شكري ووزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة@StateDept @StateDeptSpox @AFP @Rueters pic.twitter.com/amu71yUa3Z
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 30, 2023
ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل جولة في الشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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