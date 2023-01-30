بلينكن يجري مباحثات موسعة مع سامح شكري في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وبدأ الوزير الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير الخارجية سامح شكري، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وتتناول المباحثات الثنائية عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكن، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية.