بلينكن: يجب إيجاد حل سريع لقضية "سد النهضة" الإثيوبي

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: “لقاءاتنا في مصر تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، مضيفا أن “المياه تمثل أولوية وجودية لمصر ونعمل على مراعاة مصالحها”.

وأشار بلينكن إلى أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل يحمي مصالح كل الأطراف في قضية سد النهضة، وفقا لصحيفة “الشروق” المصرية.