أردوغان يوجه انتقادا لاذعا لماكرون

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسي غير أمين ولا يمتلك المؤهلات اللازمة لحكم الدولة.

ونقلت وكالة “خبر ترك” التركية تصريحات أردوغان الذي قال: “الرجل الذي يترأس فرنسا ليس لديه المؤهلات ليكون في هذا المنصب وأنا أتحدث بصراحة وهذه الكلمات ستصل إلى باريس، ماكرون غير أمين إنه غير أمين”.

وأضاف أردوغان، قائلا: “نريد السياسة الدولية أن تكون مبنية على الصدق دونها لا ثقة”.

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وأشار الزعيم التركي إلى أن ماكرون فقد الثقة في البرلمان في الوقت الحالي، ولم يبق سوى الرئاسة.

وأضاف أردوغان أنه أجرى اجتماعات عديدة مع ماكرون شخصيًا خلال المناسبات الدولية، لافتاً أن فرنسا تواصل فقدان الثقة بما في ذلك على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن فرنسا تستغل الدول الأفريقية لكن العلاقات معها على وشك الانهيار.