إيران: المستشار الألماني شولتس على الجانب الخطأ من التاريخ

وقال كنعاني إن التصريحات التي أدلى بها شولتش خلال زيارة له إلى الأرجنتين، “تعكس الطبيعة المنحازة للمواقف التي تتبناها ألمانيا تجاه التطورات الأخيرة في إيران”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

واعتبر ناصر كنعاني أن تصريحات شولتس “يمكن استخدامها للتوازي بين المواقف المتطرفة التي تبناها قادة ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، وتلك الخاصة بالقادة الحاليين في البلاد، الذين يستخدمون حقوق الإنسان كوسيلة لصقل صورتهم”.

وفي تصريحات له في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الأحد، قارن المستشار الألماني، أولاف شولتس، بين حكم الأرجنتين الديكتاتوري السابق والوضع في إيران خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسببت أعمال الشغب في الشوارع في اضطرابات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.