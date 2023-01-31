الصين تدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إلى عدم تكرار زيارة بيلوسي إلى تايوان

أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ “صين واحدة” الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.

يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة “شينخوا” الصينية.

وأفادت وكالة أنباء “بانشبول”، يوم الإثنين الماضي، نقلا عن مسؤول مشارك في الأمر، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، يعتزم زيارة تايوان خلال الربيع المقبل.

وأوضحت الوكالة أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط للرحلة، وسط إعطاء الجمهوريين الأولوية لمواجهة الصين.

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يعتزم زيارة تايوان

وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.