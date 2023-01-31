مشكلة كبيرة تواجه الدول التي تشتري طائرات "35-F" وتجعلها تحت رحمة أمريكا

ويشدد بيرقدار على ضرورة أن تستقل الدول في إنتاج سلاحها دون الاعتماد على غيرها لأن “أحدث التكنولوجيات التي نشتريها من الخارج هي أسوأ بكثير من التقنيات التي ننتجها بنفسنا. وهذا يعني أن الدولة تشتري مع التكنولوجيا المتقدمة الأغلال والقيود. لذلك أعتقد أن الحل الأفضل في هذا المجال هو المسار المستقل”.