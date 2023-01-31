وزير خارجية اليمن: تحقيق السلام في البلاد وفقا للمرجعيات الثلاث على رأس أولويات مجلس القيادة

دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، “المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله لتحقيق السلام”، مؤكدا أن “إحلال السلام في البلاد وإنهاء الصراع الدائر منذ 8 أعوام، يتصدر أولويات مجلس القيادة اليمني”.

وقال ابن مبارك، خلال لقائه عدد من رؤساء البعثات الأوروبية لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل فينالس، في عدن جنوب اليمن، إن “تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الثلة)، يأتي على رأس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وذكر أن “جماعة أنصار الله لم توقف اعتداءاتها العسكرية في مختلف المناطق اليمنية”، مشيراً إلى “أهمية استمرار الضغوط عليهم ودعم مجلس القيادة سياسياً واقتصادياً لتحقيق السلام”.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم “قوات درع الوطن”

وختم ابن مبارك بالقول إن “الجانب الحكومي تعامل بمرونة كاملة وقدم تنازلات متتابعة لتحقيق السلام”.

من جانبهم، أكد رؤساء البعثات الأوروبية “موقفهم الداعم للحل السياسي في اليمن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام”.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.