إيران تدعو العراق إلى الإسراع في استكمال قضية اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

دعت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، إلى الإسراع في إكمال قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقه.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران غريب أبادي، فور وصوله بغداد بدعوة من المديرية العليا للقضاء العراقي، إنه “سيتم خلال هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، متابعة هذه القضية بجدية”، مشيرا إلى أن إيران على وشك إصدار لائحة اتهام في هذه القضية، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأعرب أبادي، عن أمله أن “يتم رفع لائحة الاتهام إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن في العراق، حتى يتم تقديم جميع الجناة والقادة إلى العدالة”، مشددا على “ضرورة الإسراع في التحقيق والانتهاء من قضية اغتيال ما وصفهم كبار قادة النجاح”.

بومبيو يكشف تفاصيل اغتيال قاسم سليماني… “استغرقت 5 دقائق فقط”

وقال: إن “إيران والعراق تأثرا بالعديد من الأعمال الإرهابية ومن الضروري التعاون الوثيق في هذا المجال على مستوى المحاكم الوطنية والمحافل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان”، مؤكدا أن “بعض القضايا الأخرى، مثل قضية السجناء والهاربين الإيرانيين والعراقيين، ستتم مناقشتها ومراجعتها”.

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام القوي.

ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.