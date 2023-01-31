إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجوما بسكين أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة.
وقع الهجوم في محطة مترو شومان في بروكسل، اليوم الاثنين، وتمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على المهاجم.
Knife attack on the Brussels metro.
1 stabed, a lot of panick, slow police respons.#brussels #schuman #metro #knife #attack pic.twitter.com/7bbUE71asX
— Zoran Popovici (@zoran_popovici) January 30, 2023
وأظهر مقاطع فيديو متداولة على “تويتر” لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعدما أحاط به رجال الشرطة.
وذكرت صحيفة “بروكسل تايمز” البلجيكية أن الحادث وقع في الحي الذي يضم الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أن منفذه مصاب باضطراب عقلي.
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وقالت الشرطة إن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب في تعطيل حركة المترو لساعات وأجبر مئات الركاب على استقلال الحافلات.
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