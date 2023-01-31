رئيس وزراء هولندا يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا

قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، إنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطورات الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لها.

باريس – سبوتنيك. وكتب روته على “تويتر”، يوم الاثنين، “عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو”. العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع “ليوبارد” لتوريدها إلى أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي