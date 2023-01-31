بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بـ"كوفيد-19" ابتداء من 11 مايو

قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11 مايو/ أيار ثم إنهائها.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بـ”كوفيد-19″ في عام 2020.
ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.
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أمس, 21:59 GMT
وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.
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