بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بـ"كوفيد-19" ابتداء من 11 مايو

ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.