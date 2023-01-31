بوشكوف: على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات "إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا

وأضاف، “يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كافٍ لاستبعاد مثل هذه الإمدادات”.

ووفقا له تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى. مشيرا إلى أن تسع دول في حلف “الناتو” تملك طائرات “إف -16” وفرنسا لديها مقاتلاتها الخاصة “رافال”.