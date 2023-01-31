بوشكوف: على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات "إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، بأنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وكتب بوشكوف في صفحته على “تلغرام”، “تصريح بايدن غير كافٍ لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية”.
وأضاف، “يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كافٍ لاستبعاد مثل هذه الإمدادات”.
ووفقا له تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالمقاتلات من قبل دول أخرى. مشيرا إلى أن تسع دول في حلف “الناتو” تملك طائرات “إف -16” وفرنسا لديها مقاتلاتها الخاصة “رافال”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمقاتلات “إف 16”.
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