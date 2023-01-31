بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة “سبوتنيك”، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع الموعد الدقيق لمتى يمكن تحرير جمهورية دونيتسك مؤكدا أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بالانتصار.
وفي الوقت ذاته أكد بوشيلين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بالنصر.
وفي وقت سابق، قال قائد فوج “أخمات” للقوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إنه يمكن تحرير جمهورية دونيتسك بالكامل في غضون 30 إلى 45 يومًا. مضيفا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات.
وفي ذات الصدد قال بوشيلين، ردا على سؤال حول موعد تحرير جمهورية دونيتسك، “لن أتوقع المواعيد الدقيقة. لا يسعني إلا أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بانتصارنا، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك”.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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