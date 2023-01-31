بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا

وفي ذات الصدد قال بوشيلين، ردا على سؤال حول موعد تحرير جمهورية دونيتسك، “لن أتوقع المواعيد الدقيقة. لا يسعني إلا أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بانتصارنا، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك”.