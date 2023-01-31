اليمن… مقتل قيادي في "القاعدة" وشقيقه إثر غارة أمريكية على محافظة مأرب

لقي قيادي بارز في تنظيم “القاعدة” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، مصرعه إثر غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار أمريكية خلال الساعات الماضية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمال شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك .وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة “سبوتنيك” إن طائرة من دون طيار أمريكية قصفت بغارة سيارة صغيرة كان يستقلها القيادي في “القاعدة” المكنى “حسان الحضرمي” وشقيقه لحظة توقفهما في محطة وقود بمنطقة الصمدة بمديرية وداي عبيدة شرق مدينة مأرب.

وأضاف أن القيادي “الحضرمي” يعد أبرز خبراء المتفجرات في “القاعدة”، ولقي مصرعه مع شقيقه الذي يعمل مرافقاً شخصياً له.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف هي الثانية خلال نحو شهرين، إذ نجا القيادي بـ تنظيم “القاعدة” الحضرمي، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من قصف مماثل استهدف منزلاً كان يسكنه في منطقة حدباء آل عوشان بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.

وسبق أن نفذت طائرات درونز أمريكية عمليات استهداف قيادات وعناصر في “القاعدة” بمحافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، وذلك بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من “القاعدة” في المديرية ذاتها.

ويستغل تنظيم “القاعدة” الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.

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وتسيطر جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.